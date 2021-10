Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Porsche ist am Sonntagabend (24.10.2021) in der Ameisenbergstraße ein 40-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Mann fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus einer Einfahrt an der Ameisenbergstraße, als es zur Kollision mit dem Radfahrer kam, der die Straße gerade in Richtung Wagenburgstraße entlangfuhr. Der verletzte Radfahrer begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

