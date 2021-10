Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

-Vaihingen (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (27.10.2021) eine 84-jährige Frau in der Hauptstraße abgelenkt und anschließend bestohlen. Die Frau hob gegen 15.30 Uhr Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro bei einer Bank ab und steckte das Geld in ihren Rucksack, den sie anschließend im Kofferraum ihres Autos verstaute. Währenddessen soll ein unbekannter Mann Geldmünzen auf den Boden neben ihrem Fahrzeug fallen gelassen haben. Als die Seniorin dem Mann half, das Geld wieder aufzusammeln, soll eine weitere unbekannte Person an den noch offen stehenden Kofferraum getreten sein und das zuvor abgehobene Bargeld aus dem Rucksack gestohlen haben. Der Mann, der das Geld fallen gelassen hat, soll zirka 165 Zentimeter groß sein und eine schlaksige Figur haben. Er trug eine blaue Jacke, eine blaue Hose sowie eine Schildmütze und sprach deutsch ohne Akzent. Zu der Person, die das Geld aus dem Rucksack genommen haben soll, liegt keine Personenbeschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

