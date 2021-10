Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Folgemeldung: Gartenhütte abgebrannt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergeben haben, ist eine Brandstiftung als Brandursache zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Zeugen wollen kurz vor dem Brand im Bereich der Elzstraße in Gutach eine männliche Person gesehen haben.

Der Mann habe eine schwarze Jacke mit Pelzkapuze getragen und hatte eine Taschenlampe in der Hand.

Diese Person wird vom Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07681/4074-0) als wichtiger Zeuge gesucht und gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch Anwohner und weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden.

--------------------------- Erstmeldung:

Am Dienstagmorgen, 12.10.2021, gegen 05:30 Uhr, kam es in der Elzstraße in Gutach zum Vollbrand einer Gartenhütte.

Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindern. An der Hütte und dem darin befindlichen Inventar entstand Totalschaden in derzeit unbekannter Schadenshöhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, welche im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell