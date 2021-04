Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub auf Tankstelle - Täter flüchten in den Wald

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Breslauer Straße 18.04.2021, 23.05 Uhr

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Breslauer Straße ereignete sich am Sonntagabend. Wie hoch die dabei erbeutete Geldsumme ist, wird derzeit ermittelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde der diensthabende Angestellte der Tankstelle gegen 23.05 Uhr von zwei unbekannten Tätern bedroht und zur Herausgabe einer derzeit unbekannten Bargeldsumme gezwungen, die sie in einen Beutel steckten. Danach flüchteten sie unerkannt in ein hinter der Tankstelle gelegenes Waldstück. Beide Täter waren etwa 180 cm groß, etwa 17 bis 20 Jahre alt und mit dunklen Kapuzenpullovern und Mundschutz bekleidet. Ein Täter trug eine helle Hose, der andere Täter helle Schuhe.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass die beiden Täter Passanten, Anwohnern oder Autofahrern auf ihrer Flucht aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

