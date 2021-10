Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochschwarzwald: Sturm verursacht Schäden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Hochschwarzwald]

Am 21.10.2021 zwischen 05:30 Uhr und 10:00 Uhr kam es zu einem Unwetter im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Dieses führte zu diversen umgefallenen Bäumen und damit einhergehend zu wesentlichen Beeinträchtigungen und Gefahren für den Straßenverkehr. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt wurde zu sechs Einsätzen in Zusammenhang mit dem Unwetter verständigt. Hierbei handelte es sich jeweils um Bäume/Äste, die auf der Straße lagen bzw. auf die Straße gefallen sind. In fünf Fällen kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden Zwei Fahrzeuge mussten im Laufe des Morgens durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der dadurch verursachte Sachschaden lässt sich nach aktuellem Kenntnisstand noch nicht beziffern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

