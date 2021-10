Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Sachbeschädigung durch Brandlegung an Kindergarten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Im Zeitraum vom 19.10.2021, gegen 13:30 Uhr, bis zum 20.10.2021, gegen 07:15 Uhr, hat eine bislang unbekannte Person zwei Plakate, welche an der Fassade eines Kindergartengebäudes im "Felsele"-Wald angebracht waren, in Brand gesetzt. Nach Abnehmen der verbrannten Plakate konnten Rußantragungen an den Schindeln der Hausfassade festgestellt werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

