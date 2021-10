Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler: PKW kollidiert mit auf Straße stehender Kuh

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Friedenweiler; OT: Rötenbach]

Am 20.10.2021 gegen 04:45 Uhr befuhr eine 64-jährige PKW-Führerin die K4992 in Fahrtrichtung Rötenbach. Auf der Fahrbahn befanden sich mehrere Kühe, die gerade die Straße querten. Die PKW-Führerin kollidierte mit einer der Kühe. Beim Unfall hat sich lediglich die Kuh verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell