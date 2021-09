Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Neue Bundespolizisten für die Region

Vereidigung in Rosenheim - Einsatzort Garmisch-Partenkirchen

Rosenheim / Garmisch-Partenkirchen (ots)

"Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind! Sie werden hier gebraucht!" So hat der Leiter der Rosenheimer Bundespolizeiinspektion Ludger Otto seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anlässlich deren Vereidigung am Freitag (3. September) in Rosenheim begrüßt.

Die vereidigten 15 Bundespolizisten, die zuvor ihre Ausbildung zum Polizeidienst erfolgreich abgeschlossen hatten, sollen im neuen Revier in Garmisch-Partenkirchen eingesetzt werden. Erst einen Tag zuvor, war diese Dienststelle, die der Inspektion in Rosenheim nachgeordnet ist, offiziell eröffnet und eingeweiht worden.

Mit dem Revier im Werdenfelser Land ist die Rosenheimer Bundespolizei nunmehr in der Lage, ihren Verantwortungsbereich zwischen Chiemsee und Zugspitze besser abzudecken. Dementsprechend werden die 15 Laufbahnabsolventen des mittleren beziehungsweise des gehobenen Dienstes auch alle nach Garmisch-Partenkirchen beordert, um von dort aus vor allem den bahn- und grenzpolizeilichen Aufgaben der Bundespolizei in der Region nachzukommen.

