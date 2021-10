Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss ohne Fahrerlaubnis

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 20.10.2021, gegen 14:15 Uhr, wurde ein 40-jähriger PKW-Führer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle verdichteten sich die Anzeichen, dass der PKW-Führer, in Folge des Genusses von Alkohol, nicht mehr in der Lage sei ein PKW zu führen. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille. Weiterhin konnte bei der Kontrolle festgestellt werden, dass der 40-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ferner waren die angebrachten Kennzeichen an dem Fahrzeug auf einen anderen PKW zugelassen und von dessen Halter als gestohlen gemeldet. Der Fahrer wurde im Anschluss an die Kontrolle zur Blutentnahme in eine naheliegende Klinik verbracht. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

