Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Körperverletzung am Bertoldsbrunnen- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 21.10.2021 soll es gegen 15:00 Uhr am Bertoldsbrunnen in der Freiburger Innenstadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Jugendlichen gekommen sein. Laut Aussage der 17-jährigen Geschädigten, soll sie von einem Unbekannten nach Kleingeld gefragt worden sein. Nachdem sie äußerte sie habe keines, soll der mutmaßliche Täter ihr unverhofft mit der Hand auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: ungepflegtes Erscheinungsbild, Bart, dunkelblond, "längere" Haare, T-Shirt, braune Kleidung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden.

Dvk

