Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Kieselsteine auf vorbeifahrendes Auto geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Drei Kinder im Alter von elf Jahren haben am Mittwoch (27.10.2021) in der Löwentorstraße offenbar Kieselsteine auf ein Auto geworfen. Die Kinder waren gegen 14.50 Uhr auf einer Fußgängerbrücke, welche die Rostocker Straße mit der Burgholzstraße verbindet und sollen von dort Kieselsteine auf ein vorbeifahrendes Baustellenfahrzeug geworfen haben. Ein Sachschaden konnte bei dem Fahrzeug nicht festgestellt werden. Polizeibeamte trafen die Kinder an, führten ein sensibilisierendes Gespräch und übergaben sie an ihre Eltern. Ob neben dem Baustellenauto noch andere Fahrzeuge getroffen worden sind, ist nicht bekannt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu wenden.

