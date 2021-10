Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gemeinsame Kontrollen der Bundes- und Landespolizei - Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Böblingen/Stuttgart (ots)

Beamte der Bundes- und der Landespolizei haben am Dienstag (26.10.2021) Kontrollen im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs durchgeführt. Gegen 12.20 Uhr haben die Beamten einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine nicht geringe Menge Rauschgift besessen zu haben. Der 48-Jährige soll noch vor Kontrollbeginn eine Plombe mit zirka 35 Gramm Heroin weggeworfen haben. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. In seiner Wohnung in Böblingen fanden sie schließlich noch zwei weitere Plomben mit insgesamt 45 Gramm Heroin. Der 48-Jährige portugiesische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs (27.10.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Insgesamt kontrollierten die Beamten zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr etwa 270 Personen. Hierbei stellten die Beamten unter anderem bei 14 Personen Marihuana, Haschisch, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten sowie Heroin sicher. In drei Fällen beschlagnahmten sie mitgeführte Messer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell