Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Fahrer eines braunen VW Caddy gesucht

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (15. April 2021) gegen 08:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten Mercedes Citan, der auf einem Parkstreifen an der Biegstraße in Richtung Twistedener Straße abgestellt war. Eine Zeugin beobachtete den Unfall: Demnach hat ein metallic-brauner VW Caddy den Außenspiegel des Mercedes beim Vorbeifahren touchiert. An dem Spiegel entstand ein Schaden, doch der Fahrer des VW fuhr weiter, ohne anzuhalten. Am Steuer soll ein etwa 45 bis 50 Jahre alter Mann mit braunen Haaren gesessen haben. Er trug eine Art Kappe. Der Fahrer des Caddys und weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell