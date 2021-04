Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Schwarzer 3er BMW beschädigt

Kleve (ots)

In der kurzen Zeit zwischen 07:45 und 08:00 Uhr am Donnerstag (15. April 2021) hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen 3er BMW Kombi beschädigt, der an der Brahmsstraße in Höhe von Hausnummer 6 abgestellt war. Die Stoßstange hinten links erlitt bei dem Unfall einen Schaden. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell