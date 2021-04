Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Lagerhalle

Fahrzeugteile entwendet

Kevelaer (ots)

Zwischen Dienstag (12.04.2021), 18:30 Uhr und Donnerstag (15.04.2021), 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Straße "Vorst" .

Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in die Halle, wo die Diebe diverse Ersatzteile für Traktoren entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

