Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Brennende Mülleimer im Bahnhof

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (15. April 2021) offenbar vorsätzlich zwei Mülleimer im Bahnhofsgebäude in Emmerich in Brand gesetzt. Die Inhaberin eines Kiosks im Eingangsbereich der Halle hatte gegen 04:40 Uhr Rauch bemerkt, der aus den Behältnissen kam. Die Mülleimer und der Boden darunter wurden beschädigt. Die Kripo Emmerich sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie können sich unter 02822 7830 melden. (cs)

