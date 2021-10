Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kellerräume - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag- und Mittwochabend (26./27.10.2021) in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Burgstallstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 19.00 Uhr am Mittwoch unbemerkt zu den Kellerräumlichkeiten und drangen gewaltsam in insgesamt drei Holzverschläge ein. Dabei erbeuteten sie ein grünes Rennrad der Marke Radon im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell