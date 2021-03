Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Betrügerische Anrufe bei Seniorinnen und Senioren: dreimal wurde der Erfolg im letzten Augenblick vereitelt

Kreis Viersen: (ots)

Acht Anrufe, die darauf abzielten, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu bringen, wurden der Polizei im Laufe des Donnerstags aus verschiedenen Orten im Kreis (Kempen, St. Tönis, Bracht, Kaldenkirchen, Viersen, Willich) gemeldet. Fünfmal erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und legten auf. In drei Fällen wäre es aber beinahe zum Erfolg für die Täter gekommen: In Neersen riefen Betrüger eine 86-jährige Frau an und erklärten ihr, dass sie mit der Zahlung einer Kaution in Höhe von 35.000,--Euro die Inhaftierung ihrer Enkelin verhindern könne. Um die Seniorin zur Bank zu bringen, schickten die Betrüger ein Taxi zur Abholung. Dies bekam glücklicherweise eine weitere Enkelin mit und stoppte die Fahrt ihrer Oma zur Bank. Im zweiten Fall war die 95-Jährige bereits in der Bank in Kaldenkirchen erschienen, um ihr Erspartes abzuheben, da auch sie eine Kaution für ihren Enkel zahlen wollte. Dort wurden die Bankmitarbeiter aufmerksam und informierten die Polizei. Vielen Dank dafür! Am Nachmittag wurde bekannt, dass ein 78-jähriger St. Töniser bereits mehrere hundert Euro beisammen hatte, um sie an eine angebliche Rechtsanwaltskanzlei zu schicken. Dieses Tun konnten unsere Einsatzkräfte ebenfalls unterbinden. Einmal mehr appelliert die Polizei: Legen Sie bei verdächtigen Anrufern sofort auf. Erkundigen Sie sich in der Familie, ob die angebliche Notlage der Enkelin/des Neffen/ der Tochter wirklich besteht. Händigen Sie niemals Geld an fremde Personen aus. Rufen Sie bitte im Zweifel immer die 110! Bitte nehmen Sie auch die am Impfzentrum ausgelegten Borschüren und Hinweise mit und sprechen Sie immer wieder mit Ihren älteren Verwandten über die Tricks der Betrüger./ah (207)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell