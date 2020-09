Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunken über eine Verkehrsinsel gefahren (16.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein beschädigtes Verkehrszeichen und Sachschaden an einem Auto in Höhe von rund 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr. Ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer bog von der Rottweiler Straße nach links in die Seestraße ab, wobei er eine Verkehrsinsel überfuhr und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Den Polizisten fiel bei der Unfallaufnahme eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers auf, was ein Alkoholtest mit über 0,6 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. Ein Abschleppdienst musste sein beschädigtes Auto aufladen.

