Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Rücknahme einer Fahndung nach 14-jähriger Vermisster

Willich: (ots)

Am 25.2. hatten wir in unserer Meldung 158 mit Foto nach einer vermissten 14-Jährigen gesucht. Das Mädchen konnte in Neuss ausfindig gemacht werden. Die Fahndung ist beendet. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche./ah (208)

