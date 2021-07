FW-DO: 01.07.2021 - FEUER IN BERGHOFEN Starke Rauchentwicklung alarmiert Nachbarn

Feuerwehr Dortmund

Starke Rauchentwicklung machte Nachbarn auf einen Brand in einer Kleingartenanlage aufmerksam. Das Feuer konnte nach kurzer Suche der Einsatzstelle schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Gegen 6:10 Uhr am heutigen Donnerstag bemerkten Anwohner der Ostkirchstraße im Ortsteil Berghofen eine starke Rauchentwicklung in einer Kleingartenanlage. Für die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr war es schwer, die Einsatzstelle zu finden, da zu diesem Zeitpunkt kein Rauch zu sehen war, und auch kein Einweiser zur Stelle war. Nachdem die Brandschützer die Einsatzstelle endlich gefunden hatten, stellte sich heraus, dass auf einer Gartenparzelle ein Holzunterstand gebrannt hatte. Allerdings war das Feuer schon auf einen kleinen Teil des Daches reduziert und stellte somit keine große Gefahr mehr dar. Durch die Vornahme eines Strahlrohres konnte der Brand innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. Die Einsatzstelle wurde zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. An dem Einsatz waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde) beteiligt.

