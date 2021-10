Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mitarbeiter von Lieferservice mit Waffe bedroht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (29.10.2021) einen 19 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Mitarbeiter eines Lieferservices an der Katharinenstraße mit einer Pistole bedroht zu haben. Der 38 Jahre alte Essensauslieferer verständigte gegen 01.00 Uhr die Polizei, nachdem der Tatverdächtige die bestellten Speisen nicht bezahlen wollte und es im Hausflur zum Streit kam. Auf die Forderung die Speisen zu bezahlen, soll der 19-Jährige eine Schreckschusspistole aus seinem Hosenbund gezogen, sie in der Hand gehalten und die Herausgabe der Speisen gefordert haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnung des 19-Jährigen, in der sie weitere, nach ersten Erkenntnissen erlaubnisfreie, Waffen und Munition fanden und diese beschlagnahmten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

