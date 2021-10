Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich gefälschte Papiere verschafft - 45-Jähriger in Haft

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (27.10.2021) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der sich eine mutmaßlich gefälschte Identitätskarte verschafft haben soll. Die Beamten kontrollierten gegen 16.30 Uhr in der Reitzensteinstraße einen Opel Astra, in dem sich neben weiteren Personen auch der 45-Jährige befand. Während der Kontrolle soll zunächst eine Fotografie einer mutmaßlich totalgefälschten rumänischen Identitätskarte gezeigt worden sein, die dann durch die Polizei bei dem 45-Jährigen aufgefunden wurde. Der rumänische Tatverdächtige wurde am Donnerstag (28.10.2021) einem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

