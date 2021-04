Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht beim Kindergarten "Im Sommerfeld"

Rodalben (ots)

Am Dienstag, zwischen 08:30 und 13:30 Uhr, wurde ein gegenüber dem Kindergarten geparkter, grauer Audi A von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei Ihrer Rückkehr stellte die Fahrerin einen Streifschaden in geschätzter Schadenshöhe von 1000 Euro an dem linken Kotflügel fest. Zeugen berichteten, dass im fraglichen Zeitraum zwei Pritschenwagen mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Straße gefahren wären. Weitere Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell