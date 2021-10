Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrerin gefährdet mutmaßlich Verkehrsteilnehmer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 53 Jahre alte Ford-Fahrerin steht im Verdacht, am Donnerstag (28.10.2021) im Bereich Gaisburg mindestens einen Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben. Polizeibeamte beobachteten, wie die Frau mit ihrem silbernen Ford Fiesta gegen 18.10 Uhr in der Talstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs war und trotz Überholverbot mehrere Verkehrsteilnehmer überholt haben soll. Dabei soll sie einen entgegenkommenden Fahrer eines silber-weißen Kleinwagens zu einer Vollbremsung gezwungen haben, bevor sie wieder nach rechts einscherte. Die Beamten unterzogen die Frau anschließend einer Verkehrskontrolle. Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere der Kleinwagenfahrer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

