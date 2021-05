Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

A7: "Planenschlitzer" aktiv; Soltau: Fahrradfahrer mit 2,25 Promille

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.05.2021 Nr. 1

30.05 / "Planenschlitzer" aktiv

Bispingen / A7: In der Nacht zu Sonntag, zwischen 01.00 und 07.00 Uhr kam es an der A7, auf der Tank- und Rastanlage Lüneburger Heide Ost, Fahrtrichtung Hamburg, zu insgesamt 21 Fällen von "Planenschlitzen". Lediglich in sechs Fällen wurde auch etwas gestohlen. Dabei handelte es sich allerdings eher um geringwertige Gegenstände wie drei Flaschen Sekt, Gaskocher, Wischmoppaufsätze und Spielzeug-Sammelfiguren. Aufgrund der teilweise an mehreren Stellen beschädigten Planen wird von einer Schadenshöhe von rund 11.000 Euro ausgegangen.

30.05 / Fahrradfahrer mit 2,25 Promille

Soltau: Ein 19jähriger Soltauer befuhr am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.45 Uhr mit seinem Fahrrad in starken Schlangenlinien die Seilerstraße und benötigte dafür die gesamte Fahrzeugbreite. Polizeibeamte kontrollierten den Heranwachsenden und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,25 Promille. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell