Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Testzentrum randaliert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagvormittag (31.10.2021), gegen 10.35 Uhr, in einer am Stadtgarten gelegenen Corona-Teststation randaliert. Die vier Täter beschädigten im Inneren des Zeltes zwei Rollcontainer. Dabei wurde ein Container offenbar mit einem Bein eingetreten. An einem zweiten Container konnten Hebelspuren festgestellt werden. Ob etwas aus den Containern entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Männer und zwei Frauen im Alter von etwa 28 Jahre handeln. Auffällig war hierbei eine korpulente blonde Frau, die sehr stark geschminkt war.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

