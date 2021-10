Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ehepaar nach Ladendiebstahl festgenommen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Ehepaar nach Ladendiebstahl festgenommen

Bad Hersfeld - Gleich zwei Personen nahmen Beamte der Polizei Bad Hersfeld am Samstag (16.10.) nach vorangegangenem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Heinrich-von-Stephan-Straße fest.

Eine Mitarbeiterin des Geschäfts hatte die Polizei, gegen 15:15 Uhr, über einen Ladendiebstahl informiert. Bei Eintreffen der Beamten konnte ein 47-jähriger Mann aus Fulda mit Kleinkind und Kinderwagen angetroffen werden. Angestellte hatten den Mann sowie eine Frau dabei beobachtet, wie sie Waren aus den Regalen entnommen und in mitgebrachte Tüten gesteckt hatten. Als die Ladendiebe ihre Beobachter entdeckten, legten sie einige Artikel wieder in die Auslage und die Frau flüchtete. Zeuginnen konnten den Mann samt Kleinkind und Kinderwagen bis zum Eintreffen der Polizeistreife vor Ort festhalten. Der 47-jährige Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen.

Kurze Zeit später fiel den Beamten eine weibliche Person, die auf die Beschreibung der flüchtigen Ladendiebin passte, auf einem Parkplatz im Bereich der Max-Becker-Straße auf. Bei einer Kontrolle der 32-jährigen Frau aus Fulda, bei der es sich um die Ehefrau des zuvor festgenommenen 47-jährigen handelte, konnten diverse originalverpackte Parfüms und Kosmetikartikel aufgefunden werden. Ein Überprüfung in der Drogerie in der Heinrich-von-Stephan-Straße ergab, dass es sich hierbei um von dort entwendete Artikel im Wert von rund 2.500 Euro handelte. Auch in dem mitgeführten Pkw der Familie konnten die Polizeibeamten diverse originalverpackte Gegenstände ohne Rechnung auffinden und sicherstellen. Die Eheleute wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda ordnete der zuständige Richter des Amtsgerichts Fulda noch am selben Nachmittag die Durchsuchung der Wohnräume des Ehepaars an. Hierbei konnten weitere originalverpackte Gegenstände, für die dem Ehepaar keine Rechnungen vorlagen, aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Das Paar wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Gegen die beiden Fuldaer wird nun wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

