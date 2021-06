Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen mit Schwerpunkt auf E-Scooter durch Revier Ost: Strafanzeigen gegen drei Fahrer

Kassel (ots)

Kassel: Beamte des Polizeireviers Ost haben am gestrigen Mittwoch in ihrem Zuständigkeitsbereich im Kasseler Osten und Süden zwischen 10 und 18 Uhr verschiedene Kontrollen durchgeführt. Neben der Überwachung der Coronabeschränkungen lag der Schwerpunkt dabei auf dem Straßenverkehr und insbesondere auf E-Scootern. Die Polizisten überprüften 42 Personen und 25 Fahrzeuge. Vier Strafanzeigen und sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen stehen am Ende des Tages zu Buche.

Vier Anzeigen gegen drei E-Scooter-Fahrer

Gegen 11:40 Uhr hatten die Beamten in der Straße "Am Hafen" einen 34-Jährigen aus Kassel auf einem E-Scooter überprüft und festgestellt, dass der Mann möglicherweise unter Drogeneinfluss steht. Zudem fanden sie bei ihm einen Joint. Der 34-Jährige musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten und sich nun wegen der Drogenfahrt und Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. Um 12:30 Uhr zogen die Polizisten auf dem "Auedamm" eine 30-Jährigen aus Lohfelden aus dem Verkehr, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Gegen 15 Uhr trafen die Streifen dann in der Lilienthalstraße auf einen anderen 34-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Kassel. Dieser führte seinen privaten Roller ebenfalls ohne den erforderlichen Versicherungsschutz. Zudem war der E-Scooter nicht konform der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung, weshalb der Fahrer eine Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug benötigt hätte. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell