POL-KS: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Kassel-Vorderer Westen:

In einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei derzeit nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der körperlichen Auseinandersetzung gemacht haben. Der Fall hatte sich am Samstagabend, gegen 23 Uhr, in der Annastraße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, ereignet. Wie der bei der Auseinandersetzung verletzte 34-Jährige aus Vellmar schilderte, war er dort zu Fuß mit einem Freund unterwegs, als er im Vorbeilaufen aus Versehen zwei oder drei junge Männer angerempelt hatte. Daraufhin hätten diese ihn unvermittelt angegriffen, indem sie ihn schlugen und traten. Anschließend flüchteten die Täter, die etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß waren, kurze dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild hatten, in Richtung Parkstraße, so das Opfer. Die sofortige Fahndung der Polizei und die bisherigen Ermittlungen führten leider nicht zur Identifizierung der Täter. Der 34-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere Rippenbrüche sowie Verletzungen im Gesicht und am Knie.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

