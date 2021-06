Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 3. Folgemeldung zur Suche nach vermisstem Senior aus Vellmar: Ergänzung der Fahrradbeschreibung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am gestrigen Dienstag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4942609 veröffentlichte Pressemitteilung sowie die Erst- und Folgemeldung vom vergangenen Wochenende zur Suche nach Rolf A.)

Vellmar (Landkreis Kassel): Nach der gestrigen Veröffentlichung eines Fotos vom Fahrrad des Vermissten haben Angehörige des 78-Jährigen darauf hingewiesen, dass es sich bei dem von Rolf A. genutzten Fahrrad offenbar nicht um das Rad auf dem Foto handelt. Der Vermisste nutzt demnach zwar ein Rad gleichen Herstellers und gleicher Farbe, allerdings in der Herrenradausführung, also mit hoch sitzendem Oberrohr. Darüber hinaus kann nun ergänzt werden, dass an dem von Rolf A. genutzten Fahrrad aktuell keine schwarze Seitentasche angebracht ist und derzeit auch kein Fellbezug mehr auf dem Sattel ist.

Der 78-Jährige aus Vellmar wird seit Freitagmittag vermisst. Die Ermittler des K 11 der Kasseler Kripo bitten bei der Suche nach dem Senior weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel. 0561 - 9100.

