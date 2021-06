Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung: Rolf A. aus Vellmar wird immer noch vermisst; Ermittler veröffentlichen Foto vom Fahrrad und bitten um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Freitag und Samstag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilung zur Suche nach Rolf A.)

Vellmar (Landkreis Kassel): Von dem seit Freitagmittag vermissten 78-jährigen Rolf A. aus Vellmar-Frommershausen fehlt weiterhin jede Spur. Wie die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, blieben alle bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen leider ohne Erfolg. Weitere Hinweise auf den Aufenthaltsort von Rolf A. liegen ihnen momentan nicht vor. Aus diesem Grund bitten die Kriminalbeamten weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlichen ein Foto vom Fahrrad des 78-Jährigen. Mit diesem Rad hat Rolf A. am Freitag, gegen 13:30 Uhr, sein zu Hause verlassen und ist offenbar über Feldwege in Richtung Espenau weggefahren. Die Suche nach dem Vermissten, der möglicherweise orientierungslos und auf Medikamente angewiesen ist, lief bis tief in die Nacht und mithilfe eines Polizeihubschraubers, ohne den 78-Jährigen finden zu können.

Rolf A. ist ca. 170 cm groß, schlank, hat kurze graue Haare und eine hohe Stirn. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer kurzen blauen Adidas-Hose und einem karierten Hemd bekleidet. (Ein Foto des Vermissten finden Sie unter https://k.polizei.hessen.de/1397593537.)

Bei dem Fahrrad (siehe beigefügtes Foto) handelt es sich um ein chromefarbenes Herren-Trekkingrad. Am Lenker ist ein großer Spiegel angebracht. Das Fahrrad hat einen breiten Fellsattel und am Gepäckträger hängt eine schwarze Seitentasche. Auf der Fahrradklingel ist der Spruch "Volle Socke auf die Glocke" aufgeklebt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird geben, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

