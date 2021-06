Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhausbrand in Vellmar: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 2 Uhr zum Brand eines Wohnhauses in der Hohnfeldstraße in Vellmar. Die Bewohner waren durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder auf den Brand aufmerksam geworden und konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Sie blieben glücklicherweise unverletzt.

Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, war das Feuer offenbar in einem Kellerraum des Einfamilienhauses ausgebrochen. Durch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Schaden, der insbesondere im Kellergeschoss sowie durch Verrußung der weiteren Etagen entstanden ist, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ergaben, dass das Feuer offenbar durch einen technischen Defekt entstanden ist. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung liegen hingegen nicht vor.

