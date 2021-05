Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210517-2-pdnms Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 16.05.2021 gegen 15.30 Uhr kam es zu einer Bedrohungslage in der Ostlandstraße in Eckernförde.

Ein 30 jähriger Mann hatte dort seine Mutter in deren Wohnung bedroht und war anschließend in eine Nachbarwohnung geflüchtet. Zu dem Zeitpunkt war nicht bekannt, ob der Mann eine scharfe Waffe bei sich tragen würde.

Das Haus wurde schließlich von 11 Streifenwagenbesatzungen umgestellt, zwei Diensthundeführer wurden mit ihren Hunden ebenfalls angefordert.

Kurz bevor die Beamten und die Diensthunde das Haus betreten wollten, um den Mann festzunehmen, kam dieser freiwillig mit erhobenen Händen aus dem Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte das große Polizeiaufgebot gesehen und die Diensthunde bellen gehört, daraufhin stellte er sich lieber freiwillig.

Bei einer späteren Durchsuchung im Haus wurden eine Schreckschusswaffe sowie mehrere Pfeile und ein Bogen sichergestellt.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, der Einsatz konnte um 18 Uhr beendet werden

