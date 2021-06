Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Mobiltelefongeschäft: Zeugen in der Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Mobiltelefongeschäft am Kasseler Königsplatz eingebrochen. Dabei erbeuteten die Täter mehr als ein Dutzend fabrikneue Smartphones aus dem Verkaufsraum, deren Gesamtwert sich auf mehrere Tausend Euro beläuft. Die Kasseler Kripo sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruchsalarm des Geschäfts hatte gegen 3:25 Uhr in der vergangenen Nacht ausgelöst. Bei Eintreffen der zum Tatort geeilten Streifen fehlte von den Einbrechern bereits jede Spur. Auch die Fahndung brachte anschließend keinen Erfolg. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme und Spurensicherung herausstellte, hatten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Dort nahmen sie blitzschnell die Mobiltelefone aus den Halterungen und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Möglicherweise nutzten sie zum Abtransport und zur Flucht auch ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug. Mit ihrem Vorgehen richteten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

