Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall zwischen Pkw und Tram: Holländische Straße wieder frei

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:55 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4939505 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall.)

Kassel-Nord: Nachdem es am heutigen Freitag gegen 14:20 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Tram und einem Pkw auf der Holländischen Straße gekommen war, sind die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstellte seit 15:45 Uhr nun abgeschlossen. Die Sperrung der Holländischen Straße stadtauswärts ist seitdem wieder aufgehoben. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war ein Pkw-Fahrer in Höhe der Tannenheckerstraße offenbar beim Wenden mit einer Tram zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei verletzt, von Rettungskräften aus seinem beschädigten VW Golf befreit und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu seiner Identität, zur Schwere der Verletzungen und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

