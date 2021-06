Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizisten stoppen bei Joggingrunde Mofa-Fahrer ohne Kennzeichen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Einer Gruppe von Beamten des Polizeireviers Ost, die sich gemeinsam bei einer Joggingrunde fit hielten, ist am gestrigen Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr ein junger Mofa-Fahrer ohne Kennzeichen auf einem Fuß- und Radweg entgegengekommen. Die Polizisten gaben sich daraufhin zu erkennen und stoppten den 16-Jährigen aus Kassel mit dem augenscheinlich schrottreifen Mofa-Roller auf dem Weg entlang des Wahlebaches, zwischen Fuldaaue und Waldemar-Petersen-Straße. Wie der 16-Jährige auf Befragen sogar recht glaubhaft vermitteln konnte, habe er das Zweirad kurz zuvor gefunden. Nichtsdestotrotz hätte er dieses nicht an sich nehmen und ohne Versicherungsschutz fahren dürfen, weshalb die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn einleiteten. Den Mofa-Roller stellten sie sicher. Die Herkunft des Zweirads konnte bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen wegen Diebstahlverdachts dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell