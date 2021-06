Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gegen geparkten Oldtimer gefahren und geflüchtet: Zeugenhinweise führen auf Spur des Verursachers

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Einen erheblichen Schaden von rund 7.000 Euro richtete am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Südstadt ein Autofahrer an, der beim Ausparken gegen einen geparkten Oldtimer fuhr. Seine anschließende Flucht von der Unfallstelle war allerdings nicht von Erfolg gekrönt, denn aufmerksame Zeuginnen hatten sich das Kennzeichen des flüchtigen Pkw sowie das Aussehen des Fahrers gemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Ihre schnelle Mitteilung und die umgehend eingeleitete Fahndung führten schließlich auf die Spur des mutmaßlichen Verursachers, einem 19-jährigen Mann aus Vellmar. Er muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Unfall am Auedamm, nahe der Orangerie, gegen 20:15 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war der zunächst unbekannte Autofahrer beim Ausparken aus einer Parklücke gegen den geparkten Buick gestoßen. Die Zeuginnen schilderten den Polizisten, dass der Mann am Steuer des BMW anschließend sogar ausgestiegen sei und am Unfallort liegende Fahrzeugteile eingesammelt habe. Nachdem er diese in seinem Pkw verstaut hatte, fuhr er davon. Bei der im Anschluss durchgeführten Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Ost den gesuchten BMW nur wenige Minuten später am Holländischen Platz und hielt das Auto mit dem 19-Jährigen am Steuer an. An dem Pkw befanden sich frische Unfallschäden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Den Führerschein des jungen Mannes stellten die Polizisten sicher. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

