Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Straßenraub mit Schusswaffe in Rothenditmold: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannten Täter

Kassel (ots)

Kassel- Rothenditmold: Ein bislang unbekannter Täter soll in der Nacht zum heutigen Montag in der Wolfhager Straße einen 28-Jährigen aus Kassel seines Handys beraubt haben. Dabei soll der Räuber mit einer Schusswaffe gedroht und sogar einen Schuss in Richtung des Opfers abgegeben haben, ohne dieses jedoch zu treffen. Um welche Art Waffe es sich genau handelte, ist derzeit noch unklar. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf den Täter. Von besonderem Interesse sind für die Ermittler die Beobachtungen, die ein Taxi-Fahrer und der Fahrer eines Vans gemacht haben könnten. Diese beiden Zeugen und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es gegen 1:50 Uhr zu dem Raub gekommen. Der 28-Jährige war seinen Angaben zufolge von der Tankstelle in der Wolfhager Straße, Ecke Angersbachstraße, unterwegs in Richtung Naumburger Straße. Bereits an der Tankstelle sei ihm der spätere Täter aufgefallen, der ihn auf seinem Weg verfolgte. Aus Unbehagen sei er schließlich weggelaufen, wobei ihm in Höhe der Bushaltestelle "Naumburger Straße" beim Laufen das Samsung A10 Smartphone aus der Hosentasche fiel. Dies habe der Räuber an sich genommen und zudem plötzlich eine Waffe in der Hand gehalten. Als der 28-Jährige den Täter zur Rede stellen wollte, habe dieser mit der Waffe in seine Richtung gezielt und offenbar einen Schuss abgegeben, wobei es jedoch keinen lauten Knall gegeben habe. Er sei daraufhin sofort geflüchtet, so das Opfer. Wie die in der Nacht am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) feststellten, war an der Bushaltestelle eine Scheibe gesplittert, was im Zusammenhang mit der möglichen Schussabgabe stehen könnte. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief anschließend ohne Erfolg. An der Tankstelle, in dessen Nähe sich der Täter scheinbar aufgehalten hatte, tankte laut dem Opfer zu dieser Zeit der Van-Fahrer gerade sein Auto. Der als Zeuge in Frage kommende Taxifahrer war genau während des Vorfalls an der Bushaltestelle Naumburger Straße vorbeigefahren und hatte die Tat möglicherweise beobachtet.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen und ca. 30 Jahre alten Mann mit muskulöser Statur und arabischem Äußeren gehandelt haben. Er soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein und eine lange Hose, Pullover und eine Übergangsjacke getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Der Van-Fahrer, der Taxi-Fahrer oder weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell