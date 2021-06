Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen zu Diebstahl mit Zetteltrick in Westerburgstraße

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, ermitteln derzeit in einem Diebstahl mit dem sogenannten Zetteltrick in der Kasseler Westerburgstraße vom vergangenen Dienstag, dem 8.Juni. Da sich bislang keine Hinweise auf die Täter, die eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung beklauten, ergeben haben, suchen die Ermittler nun nach Zeugen.

Die Tat hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand an dem Dienstag gegen 10:30 Uhr in dem Mehrfamilienhaus ereignet. Unter dem Vorwand, sie müsse Nachbarn der Seniorin eine Nachricht wegen eines Pakets hinterlassen und benötige hierfür einen Zettel, verschaffte sich die unbekannte Täterin Zutritt zur Wohnung der hochbetagten Frau. Anschließend bat sie die Seniorin, das Notieren für sie zu übernehmen, da sie selbst nicht richtig schreiben könne. Während die hilfsbereite Bewohnerin in der Küche die von der Unbekannten diktierte Nachricht aufschrieb, war offenbar ein Komplize durch die angelehnte Tür in die Wohnung gekommen und stahl zunächst unbemerkt mehrere Schmuckstücke aus einem Schrank im Wohnzimmer. Erst später bemerkte die Seniorin den Diebstahl des hochwertigen Schmucks.

Bei der Täterin, die um den Zettel gebeten hatte, soll es sich um eine Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alte und ca. 1,66 Meter große Frau mit stämmiger Statur und mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben, deren blonde Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden waren und die dunkelblaue Oberbekleidung trug.

Zeugen, die den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

