POL-HS: 10-jähriger Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pkw Fahrerin und Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Am Mittwoch (17. Februar), um kurz vor 14 Uhr, war ein 10-Jähriger aus Wegberg zusammen mit einem Freund auf dem Gehweg der Beecker Straße aus Richtung Markt in Richtung Beeck unterwegs. Der Junge fuhr mit seinem Skateboard ein kurzes Stück auf der Fahrbahn der Beecker Straße. Im Einmündungsbereich zur Birkenallee kam es dann zur Berührung mit einem PKW, der aus der Birkenallee auf die Beecker Straße fuhr. Hierbei wurde ein Fuß des Jungen zwischen dem Skateboard und dem unteren Bereich des Wagens eingeklemmt. Bei dem PKW soll es sich um einen roten Kleinwagen mit HS-Kennzeichen gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin war nach Angaben des 10-Jährigen weiblich, zirka 55 Jahre alt, hatte einen dunkleren Teint, graublonde Haare und war Brillenträgerin. Sie verständigte sich mit dem Jungen per Handzeichen und fuhr anschließend weiter. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Schüler sich bei dem Vorfall leicht am Fuß verletzte. Er suchte deshalb mit seinen Eltern einen Arzt auf und wurde ambulant behandelt.

Die Polizei sucht jetzt nach der beteiligten Fahrerin sowie nach Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

