Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Grünanlage beschädigt - Polizei sucht silbernen VW Bus

Bild-Infos

Download

Stemwede (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat bei einem Unfall in Destel einigen Schaden an einer Grünanlage hinterlassen, sich aber anschließend entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Unbekannte am späten Mittwochabend mit seinem Fahrzeug die Oldendorfer Straße aus Richtung Bremer Straße kommend in Richtung Lübbecker Straße. Kurz vor der Einmündung zu dieser verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Wagen und kollidierte mit dem rechtsseitigen Bordstein. Anschließend lenkte er gegen und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte das Auto zwei Bäume, fuhr über die Grünfläche hinweg und kam an einer Grabenböschung zum Stehen.

Vor Ort fanden sich Hinweise auf einen silbernen VW T5 Bus. Die Verkehrsermittler gehen davon aus, dass der Volkswagen bei dem Unfall an der Frontseite erheblichen Schaden nahm und nicht mehr fahrbereit war. Stattdessen ist der T5 vermutlich mit Hilfe eines anderen Fahrzeugs geborgen und abgeschleppt worden, bevor sich der Fahrzeugführer ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallstelle entfernte.

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zum Verursacher des Schadens oder zu dem Unfallfahrzeug geben? Hinweise bitte an Tel. (05741) 2770.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell