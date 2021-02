Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 52 vom 21.02.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg-Boscheln - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 05.02.2021, 12:00 Uhr bis Freitag, 19.02.2021, 17:00 Uhr ein Fenster an einem Haus auf der Straße Nordring aufzuhebeln.

Übach-Palenberg - Münzfernsprecher aufgebrochen

Am Samstag, 20.02.2021, gegen 09:15 Uhr wurde die Polizei zu einem beschädigten Münzfernsprecher am Bahnhof in Übach-Palenberg gerufen. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Bedienfläche des Fernsprechers aufgehebelt, die innenliegende Technik zerstört und die darin befindliche Geldkassette entwendet wurde.

Erkelenz-Lövenich - Pkw aufgebrochen

An einem Pkw, der auf dem Kirchplatz abgestellt war, wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich am Samstag, 20.02.2021 zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr.

Hückelhoven - Einbruch in Mehrzweckhalle

In der Zeit von Freitag, 19.02.2021, 15:00 Uhr bis Samstag, 20.02.2021, 03:00 Uhr brachen Unbekannte die Zugangstür einer Mehrzweckhalle auf dem Hartlepooler Platz auf. Im Gebäudeinneren wurde der Feueralarm ausgelöst. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

