Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant mutmaßlich ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochmorgen (03.11.2021) im Hauptbahnhof einen 36 Jahre alten Passanten mutmaßlich ausgeraubt. Der 36-Jährige war zwischen 05.00 Uhr und 06.30 Uhr von den Mittleren Anlagen in Richtung Klett-Passage unterwegs, als er die beiden Männer zum ersten Mal im Bereich der dortigen Baustelle bemerkte. Offenbar wollten die Männer ihn bereits dort festhalten, was ihnen aber nicht gelang. Das Duo folgte dem Passanten in die große Schalterhalle, wo sie ihn dann festgehalten und sein Mobiltelefon, seine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro sowie persönliche Papiere gestohlen haben sollen. Der 36-Jährige erstattete erst am Abend Anzeige bei der Polizei. Er beschrieb einen der Täter als etwa 165 Zentimeter groß mit schwarzen kurzen Haaren und leicht gebräunter Haut. Sein Komplize soll etwa 185 Zentimeter groß sein und rote Punkte auf der Nase haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

