Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen (04.11.2021) ein Fahrzeug beim Vorbeifahren touchiert und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 07.15 Uhr die Mittlere Filderstraße in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Kreuzung Riedenberger Straße/ Birkacher Straße soll ihm dann der unbekannte Autofahrer entgegengefahren sein und dabei einen Teil seines Fahrstreifens mitbenutzt haben. Der 44-Jährige versuchte offenbar noch auszuweichen. Es kam jedoch im Bereich der beiden Außenspiegel zu einer Berührung, wobei der linke Außenspiegel des 44-Jährigen beschädigt worden war. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 - Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell