POL-COE: Lüdinghausen, Baumschulenweg

Unterwegs ohne Führerschein

Aufgrund eines fehlenden Kennzeichen hielten Polizisten am 20.03.2021 (00.45 Uhr) einen 22-jährigen Autofahrer aus Senden auf dem Baumschulenweg in Lüdinghausen an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

