Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter aus Sportgeschäft gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag (04.11.2021) einen E-Scooter aus einem Sportgeschäft an der Epplestraße gestohlen. Die Täter betraten gegen 17.30 Uhr das Geschäft und schauten sich einige Zeit darin um. Als sie den Laden wieder verließen, stahlen sie einen am Ausgang platzierten roten E-Scooter im Wert von rund 1 800 Euro und liefen eilig davon. Beide Täter sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Einer der Männer soll zirka 175 Zentimeter groß und ein wenig korpulent sein. Er trug eine weinrote, leicht glänzende Jacke sowie einen grauen Kapuzenpullover. Sein Komplize soll etwa 170 Zentimeter groß sein und eine schlanke Statur haben. Er war bekleidet mit einer Art schwarzen Bomberjacke und einer weißen Baseballmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell