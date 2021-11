Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rentnerehepaar beleidigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Rentnerehepaar ist am Donnerstag (04.11.2021) am Vaihinger Markt von einem Unbekannten beschimpft und beleidigt worden. Der 82-jährige Mann und seine 87-jährige Ehefrau wollten gegen 14.00 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz einer Bank einparken. Einem Mercedesfahrer, der dort ebenfalls eine Parklücke suchte, missfiel dies so sehr, dass er ausstieg und das betagte Ehepaar fortlaufend und auf das Heftigste beschimpfte und beleidigte. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit davon. Der Mann, der einen schwarzen Mercedes fuhr, ist zirka 40 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er hat dunkle Haare, einen dunklen Teint und sprach deutsch mit Akzent. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 entgegen.

