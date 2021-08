Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Jugendliche Fußgängerin durch Pkw angefahren und schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

05. August 2021 | Kreis Stormarn - 04.08.2021 - Glinde

Am Mittwoch (04.08.2021) wurde gegen 16:50 Uhr eine Fußgängerin in Glinde, Oher Weg von einem Pkw angefahren und schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Mercedes-Benz den Oher Weg in Richtung Reinbek. Für den Fahrzeugführer unvorhersehbar betrat plötzlich eine 15-Jährige Reinbekerin die Fahrbahn. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

