Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

05. August 2021 | Kreis Stormarn - 03.08.2021 - Elmenhorst

Am Dienstag (03.08.2021) ist es in Elmenhorst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 17:20 Uhr verschafften sich Unbekannte durch gewaltsames Öffnen der Kellertür Zutritt zu dem Haus in der Bargteheider Straße. Dort durchsuchten sie die Wohnräume nach stehlenswerten Gegenständen. Genaue Angaben dazu, können noch nicht gemacht werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, haben sich zwei unbekannte Männer gegen 16.20 Uhr im Auffahrtsbereich des Einfamilienhauses aufgehalten. Sie wurde vage beschrieben: - ca. 20 Jahre alt - 185cm - 190 cm groß - bekleidet waren sie mit einem Adidas Sportanzug und Sportschuhen

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den zwei gesichteten Personen im Bereich des Tatortes geben oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell